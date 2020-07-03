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В Орловской области растёт число нарушений, выявленных на объектах, возобновивших деятельность

Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.


В Орловской области растёт число нарушений, выявленных на объектах, возобновивших деятельность. Уже выдано порядка 3 тысяч предписаний. Больше всего нарушений - почти две трети - приходятся на продуктовые магазины. 31% - на общественный транспорт. Ещё 7,5% - на места торговли непродовольственными товарами, предприятия сферы ЖКХ и промышленные объекты. Были и те, кто не сразу устранял выявленные нарушения, тогда в ход шли механизмы административного воздействия.
 
Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области:
 
«Основные нарушения, ставшие основанием для применения административных и штрафных санкций, - это невыполнение требований по разметке, соблюдения социальной дистанции, непроведение термометрии до начала работы, отсутствие дезсредств бактерицидного действия, самодельные прилавки без гигиенического покрытия». 
 
По информации Румянцева, нарушения в основном выявлялись среди индивидуальных предпринимателей, которые работают на улицах Курской и Черкасской в Орле, в Колпне, в Ливнах, в Шаблыкино.



Антон Киселёв
3 июля 2020 года
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