В Орловской области растёт число нарушений, выявленных на объектах, возобновивших деятельность Об этом на заседании регионального оперштаба сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области Александр Румянцев.





В Орловской области растёт число нарушений, выявленных на объектах, возобновивших деятельность. Уже выдано порядка 3 тысяч предписаний. Больше всего нарушений - почти две трети - приходятся на продуктовые магазины. 31% - на общественный транспорт. Ещё 7,5% - на места торговли непродовольственными товарами, предприятия сферы ЖКХ и промышленные объекты. Были и те, кто не сразу устранял выявленные нарушения, тогда в ход шли механизмы административного воздействия. Александр Румянцев, руководитель управления Роспотребнадзора по Орловской области: «Основные нарушения, ставшие основанием для применения административных и штрафных санкций, - это невыполнение требований по разметке, соблюдения социальной дистанции, непроведение термометрии до начала работы, отсутствие дезсредств бактерицидного действия, самодельные прилавки без гигиенического покрытия». По информации Румянцева, нарушения в основном выявлялись среди индивидуальных предпринимателей, которые работают на улицах Курской и Черкасской в Орле, в Колпне, в Ливнах, в Шаблыкино.





Антон Киселёв

3 июля 2020 года



