Андрей Клычков подвел промежуточные итоги обновления медицинских фондов Об этом губернатор Орловской области рассказал в своих соцсетях.









Андрей Клычков: «Забота о здоровье орловцев, в целом модернизация системы здравоохранения остается для меня первостепенной задачей. Напомню, в конце 2017 год было закуплено 11 автомобилей экстренной медицинской помощи, а уже в следующем году мобильное материально-техническое оснащение возросло кратно. За два следующих года мы приобрели 51 автомобиль скорой помощи из них 3 реанимобиля, 14 передвижных ФАПов, 4 мамографа и 3 флюроографических комплекса, курсирующих по области. На этой неделе автопарк пополнился ещё 10 «скорыми» класса С. Большой проблемой было удручающе состояние целого ряда объектов регионального здравоохранения, дефицит медучреждений в области. В 2017 году капитально отремонтировано 17 учреждений, приводятся в порядок зоны регистрации и ожидания приема, открыто существенно обновленное после ремонта инфекционное отделение Кромской ЦРБ. В 2019 году запустили новый корпус Перинатального центра, который оснащён самым современным медицинским оборудованием. В 2018 году построен первый ФАП. В настоящее время в рамках нацпроекта «Здравоохранение» приобрели уже 32 модульных ФАПа общей стоимостью 110,3 млн рублей, которые обеспечат потребность жителей муниципалитетов в доступности и качественной медицинской помощи. Это беспрецедентные меры для региона. Кроме того, мы активно совершенствуем материально-техническую базу медицинского процессинга. В 2018 году на эти цели было выделено 144 млн рублей. В 2019-м финансирование увеличено в 4,5 раза, закуплено 570 единиц техники на 642 млн рублей. В этом году, несмотря на сложные обстоятельства, общая сумма составила ещё больше – 685 млн рублей. Мы исходили из потребностей как самих медучреждений, так и целей, поставленных нацпроектами. Таким образом, почти за три года средства на обновление медоборудования увеличены почти на 80%. Согласитесь, это результат, причём качественный. И это только малая часть всего того, что нам удалось сделать! Можно сказать, что орловское здравоохранение существенно обновило и усовершенствовало свои диагностические, лечебные и научно-исследовательские ресурсы. И эта работа обязательно будет продолжена».





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



