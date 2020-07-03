На Орловщине ожидается жаркая погода, грозы и град

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 июля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, грозы. Днём в отдельных районах град. Ветер ночью переменный, днем 4-9 м/с, при грозе местами до 17 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области. Температура воздуха ночью +14°С…+19°С. Днём +26°С…+31°С.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



