В Кромах водитель нарушил ПДД и попал в больницу ДТП произошло 2 июля в 7 часов утра.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21103, при движении по ул.Карла Маркса в районе дома № 111 выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автобусом «ЛИАЗ», осуществляющим разворот на перекрестке. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель ВАЗа. Госпитализирован в Орловскую областную клиническую больницу.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 18 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



