В Орле пострадала женщина-водитель ДТП произошло 2 июня в 13:19.





67-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Дастер», следовал по ул. Матвеева и в районе дома №35 по ул. Игнатова, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-2110, который следовал по ул. Игнатова. В 14:50 водитель ВАЗа – женщина 19073 года рождения самостоятельно обратилась за медпомощью в больницу им. Семашко. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



