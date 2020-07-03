Сегодня в Орловской области стартовала экзаменационная кампания Одиннадцатиклассники сдавали первые экзамены - информатику, географию и литературу.





Несмотря на то, что школьники получили аттестаты, подтвердить свои знания в нашей области решились все без исключения.



За парты сегодня сели больше восьмисот выпускников региона. Результаты будут известны не позднее 17 июля. На весь период экзаменов отведен месяц - до 25 июля. Про необычность ЕГЭ-2020 говорят все. На входе: термометрия, обработка рук, маски и перчатки - для всех участников процесса. Впрочем, для орловских выпускников первый день прошел без сбоев и по всем новым правилам.





Всего в регионе к проведению ЕГЭ в основной период привлечено около 2 тысяч общественных наблюдателей. В сегодняшних условиях им приходится следить не только за процессом проведения ЕГЭ, но и за соблюдением санитарных норм.





Всеволод Трифонов

3 июля 2020 года



