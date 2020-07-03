В Орле пострадал пешеход, переходивший дорогу по зебре ДТП произошло 2 июля в 15:20.





Водитель, управляя автомобилем ВАЗ-217030, следовал по ул. Октябрьской и в районе дома №58 допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.



В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в больницу им. Семашко, где ему была оказана медицинская помощь. Госпитализация не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



