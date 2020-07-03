В Орле под колеса авто попал велосипедист, нарушивший ПДД ДТП произошло 2 июля в 19:10.





Водитель, управляя автомобилем «Киа Рио», следовал по Наугорскому шоссе и в районе дома №76, при повороте направо, произошел наезд на 20-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть ул. Героев Пожарных по линии тротуаров, не спешившись. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения, был доставлен в больницу им. Семашко, госпитализирован.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 18 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 5 человек получили телесные повреждения, погибших нет.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



