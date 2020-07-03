19-летний водитель госпитализирован после ДТП Авария произошла сегодня в Орле в 11:15.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, сегодня в районе дома № 126 по Московскому шоссе 25-летний водитель иномарки при повороте налево допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем ВАЗ-2112. От удара отечественный автомобиль слетел с дороги и врезался в ограждение. Пострадал 19-летний водитель ВАЗа. Он был госпитализирован в медучреждение. На месте работали сотрудники Госавтоинспекции и МЧС.



Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



