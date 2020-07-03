Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 31 заболевший, трое умерших. Такова ковид-статистика последних суток.



- Позже обычного и по новым правилам. Сегодня одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по литературе, географии и информатики. Мы побывали в пункте проведения экзамена.



- Без торжественного построения и громких речей. У Госавтоинспекции сегодня профессиональный праздник.



- Народная тропа к святому источнику не зарастает. А вот дороге нужен ремонт. Станет ли Спас-Чекряк таким, каким он был при служении Георгия Коссова. Репортаж из Болховского района.



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Вести-Орёл

3 июля 2020 года



