Владимир Путин подписал Указ о поправках к Конституции Поправки к Конституции РФ, одобренные общероссийским голосованием, вступят в силу 4 июля.





Владимир Путин подписал Указ о поправках к Конституции. Об этом он сообщил сегодня во время встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.



Владимир Путин: «Граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим решением я подписал Указ об официальном опубликовании Конституции с внесёнными в неё поправками. Поправки вступают в силу. Вступают – без всякого преувеличения – по воле народа».

Глава государства еще раз поблагодарил россиян, принявших участие в голосовании, а также членов рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ и членов участковых комиссий, волонтеров и наблюдателей.





Орловское Информбюро

3 июля 2020 года



