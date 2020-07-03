Андрей Клычков: Глава Сосковского района показал пример работы с вахтовиками Андрей Клычков сегодня посетил Сосковский район Орловской области





В Сосковском районе реализован новый инвестпроект животноводческого селекционно-генетического центра. Там построен репродуктор на 5 тысяч голов взрослых особей и 20 тысяч поросят. Только за последние три года предприятие инвестировало 2,5 миллиарда рублей. Предыдущий проект - репродуктор на 37 тысяч голов - был реализован меньше года назад.



Закрепилась в районе и программа формирования современной городской среды. В этом году из областного бюджета на неё выделено миллион 400 тысяч рублей. Благоустроены дворы двух многоквартирных домов и почти 750 квадратных метров асфальта на проездах.



Также в райцентре открылся после ремонта Центр культуры. Недавно здесь закупили современную звуковую аппаратуру и сценические костюмы.



Во время рабочей поездки глава региона также пообщался с местными жителями - они вместе со всей Орловщиной поддержали проект «Народный бюджет». В его рамках в этом году начнётся благоустройство парка в Сосково. Документация уже готова, средства - почти 7,5 миллионов - должны поступить в ближайшее время. По итогам поездки Андрей Клычков отметил, что муниципалитет справляется с обязательствами и поставил в пример другим главу района Романа Силкина.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Роман Михайлович в прошлом году показал пример всем районам, когда для реализации инвестиционных проектов провёл в районе работу со всеми жителями, кто работает в других регионах, - вахтовиками. И вернул их обратно в район, обеспечил рабочие места. Это замечательный пример, который нужно перенимать, - возвращать наших жителей в семьи, ближе к своим родным, к детям и с возможностью зарабатывать достойные денежные средства».





Антон Киселёв

3 июля 2020 года



