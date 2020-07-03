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Съемочная группа ГТРК «Орел» сходила в баню

После длительного перерыва в общественных банях Орла - аншлаг.


Старая часть Орла в основном одноэтажная. Многие дома и в наше время - "без удобств". Для их жителей эти четыре месяца, которые из-за пандемии не работала общественная баня, стали настоящим испытанием - не помыться как следует, и не пообщаться.

Тяжело было пережить простой и руководству муниципального предприятия, доход которого зависит от наполняемости бани. А работу муниципального предприятия обеспечивают 40 человек.


Николай Ванифатов директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» г. Орла:
«Средств ни на что не было. Единственное, что у нас немного было денег от арендатора, мы сразу бросали на зарплату. У нас сложилась задолженность по зарплате, которую мы погасили благодаря субсидии из администрации города Орла. И, соответственно, мы оказались в долгах. Но коллектив мы сохранили».

В среднем 13 тысяч орловцев не готовы были остаться без парной на такой длительный период, поэтому в первые часы открытия общественных бань - аншлаг.

Открылись бани при условии, что посетители будут соблюдать санитарно-эпидемиологические правила: использовать антисептик для рук, маски и перчатки не обязательны лишь в парилке. Обязанностей прибавилось и руководству. Они должны обеспечить жителей средствами индивидуальной защиты. Кроме того, следить за количеством посетителей в парной, там теперь больше трех собираться запрещено.


Николай Ванифатов директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» г. Орла
«У нас четыре отделения, у нас достаточно площадей, чтобы обеспечить и дистанцию, и чтобы люди спокойно мылись, и у нас не было прямого контакта».

Каждые три часа поверхности будут обрабатываться. Социально дистанцироваться поможет разметка на полу. А лучшей профилактикой простудных заболеваний, уверены постояльцы, станет эвкалиптовый веник.


Анна Вайсергисер
3 июля 2020 года
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