Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Веник, полотенце, маска и перчатки. Сегодня в Орле с аншлагом открылись общественные бани. Но предписания Роспотребнадзора никто не отменял.



- Литература, география и информатика. 800 одиннадцатиклассников сегодня сели за парты.



- Госавтоинспекции - 84. Сегодня дорожные полицейские принимают поздравления.



- В усадьбу Тургенева - без пересадок. Маршрут Орёл - Спасское-Лутовиново начинает работу.



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Вести-Орёл

3 июля 2020 года



