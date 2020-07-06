Сегодня для орловских читателей откроются библиотеки Решение о возобновлении работы библиотек в регионе было принято 2 июля на заседании регионального оперштаба.





В рамках смягчения ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, с 3 июня библиотекам области было разрешено осуществлять деятельность без

обслуживания посетителей.



С 6 июля возобновляется работа с читателями при соблюдении всех требований Роспотребнадзора, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



