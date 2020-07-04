Орловские библиотеки ждут читателей Губернатор Орловской области Андрей Клычков поручил областному Управлению культуры и архивного дела с понедельника, 6 июля 2020 года возобновить оказание услуг гражданам библиотеками Орловской области.





Напомним, что в рамках смягчения ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, с 3 июня орловским библиотекам было разрешено осуществлять деятельность без обслуживания посетителей, с применением дистанционных технологий. Сотрудникам библиотек старше 65 лет доступ на рабочие места был ограничен.





Орловское Информбюро

4 июля 2020 года



