В Орловской области увеличилось число умерших от COVID-19 На сегодня в регионе зарегистрировано 34 новых случая коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 4 июля, в Орловской области зарегистрировано 4644 заболевших. За сутки умерло 4 человека. Выздоровело - 122.



Новых случаев – 34. Активно болеют в данный момент 1421 человек. Выздоровело 3150 человек. Умерло 73 человека.







Орловское Информбюро

4 июля 2020 года



