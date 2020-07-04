Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия в школах и детских садах Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях COVID-19.





постановлении отмечается, что санитарные правила направлены на обеспечение безопасных условий деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ (за исключением образовательных организаций среднего профессионального и высшего образования) . Это же требование распространяется на специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, на спортивные организации для детей, а также на организации (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих организованное проведение временного досуга детей в помещениях. Постановление действует до 1 января 2021 года.





Орловское Информбюро

4 июля 2020 года



