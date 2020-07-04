Дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона до конца года

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Дети не смогут отдыхать в лагерях за пределами своего региона до конца годаОб этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора.
Как говорится в постановлении
ведомства, выезд детей на отдых в лагеря за пределы своего региона запрещен до 1 января 2021 года
. Исключение сделано лишь для жителей Арктической зоны.
Также в постановлении сообщается, что допускаться к отдыху несовершеннолетние, предоставившие справки о состоянии здоровья и отсутствии контактов с инфекционными больными. Детям, переболевшим COVID-19, нужно будет иметь при себе заключение от врача об отсутствии медицинских противопоказаний.
Что касается организации отдыха в лагере, то наполняемость групп и отрядов должна составлять не более 50% от всей вместимости.
При заезде в лагерь детей обязательно осмотрят и проверят температуру. Если у ребенка будет выявлено какое-либо респираторное заболевание, то на территорию учреждения его не пустят.
Заезд и выезд детей и сотрудников должен проходить одновременно — то есть родители не смогут привезти ребенка позже начала смены и забрать раньше ее окончания.
«В случае выхода (выезда) указанных лиц за пределы лагеря в период работы смены возвращение указанных лиц в лагерь не допускается», - говорится в постановлении.
Орловское Информбюро
4 июля 2020 года