Школьники будут изучать предметы, находясь в одном учебном классе

Исключение составят физкультура, ИЗО, химия, физика, а также предметы, требующие специального оборудования.

Роспотребнадзор подготовил постановление по организации работы образовательных организаций и объектов социальной инфраструктуры для детей в условиях COVID-19.

Как говорится в постановлении, в общеобразовательных организациях за каждым классов должен быть закреплен отдельный учебный кабинет, котором дети будут обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, изобразительное искусство, трудовое обучение, химия, физика, технология).

В школах дети будут находиться в одном учебном классе на протяжении всех уроков за исключением физкультуры, ИЗО, химии, физики и других предметов, для проведения которых необходимо специальное оборудование.

Кроме того, классы будут обучаться по индивидуальному расписанию, чтобы избежать контактов детей на переменах, в столовой и во время проведения термометрии.

Проветривание рекреаций и коридоров должно проводиться во время уроков, а проветривание учебных классов – во время перемен.