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Против жителя Орловской области возбудили сразу 15 уголовных дел

30-летний житель Покровского района в одиночку, а в ряде случаев со знакомыми совершил несколько краж. По каждой из них было возбуждено 15 уголовных дел, соединенных впоследствии в одно производство. По предварительной оценке, ущерб, нанесенный потерпевшим, составил порядка 440 тысяч рублей.


Подозреваемый вскрывал чужие гаражи, автомобили и похищал оттуда имущество, сообщили в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
 
Весной этого года в полицию Малоархангельского района обратился местный житель с заявлением о краже. Ночью из его гаража были похищены электрический сварочный аппарат, углошлифовальная машинка, компрессор и ручная циркулярная пила. Общая сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. 
 
Подозреваемый дважды незаконно проникал в помещение ремонтной мастерской при АЗС. Злоумышленник похитил оттуда товарно-материальные ценности на общую сумму 250 тысяч рублей.
 
Троим жителям Покровского района предъявлено обвинение. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Подозреваемые уже возместили потерпевшим большую часть причиненного ущерба.



Орловское Информбюро
4 июля 2020 года
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