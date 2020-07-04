COVID-19 подтвержден у 2188 жителей Орла

По информации федерального оперативного штаба на 4 июля в Орловской области зарегистрированы 4644 случая заболевания коронавирусом. За сутки в регионе подтверждены 34 новых случая COVID-19.

Общее число больных в Орловской области составило 1421 человек, выздоровели 3150 человек. 73 пациента с коронавирусной инфекцией скончались.

В настоящее время COVID-19 подтвержден у 2188 жителей Орла, 535 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 472 – в Орловском районе.



- 131 – в Ливнах, 127 – в Болховском районе, 104 – в Дмитровском районе, 101 – в Урицком районе.



- 92 – в Новодеревеньковском районе, 87 – в Хотынецком районе, 77 – в Новосильском районе, 72 – в Свердловском районе, 67 – в Верховском районе, по 63 – в Кромском и Ливенском районах, 58 – в Шаблыкинском районе, 52 – в Малоархангельском районе, по 53 – в Знаменском и Глазуновском районах.



- 49 – в Покровском районе, по 36 – в Колпнянском, Должанском и Троснянском районах, 33 – в Залегощенском районе, 24 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.







Все заболевшие находятся под наблюдением Управления Роспотребнадзора по Орловской области и регионального Департамента здравоохранения.