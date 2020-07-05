В Орловской области выявлено 40 новых случаев COVID-19 Всего с начала наблюдений в регионе подтвердилось 4684 случая коронавирусной инфекции.





По данным официального интернет-ресурса для информирования населения по вопросам коронавируса (COVID-19) Стопкоронавирус.рф на 5 июля, в Орловской области зарегистрировано 4684 заболевших.



Новых случаев – 40. Активно болеют в данный момент 1461 человек. Выздоровело 3150 человек. Умерло 73 человека.







Орловское Информбюро

5 июля 2020 года



