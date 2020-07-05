В Болхове в результате ДТП один человек погиб, двое пострадали Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП, которое произошло 4 июля около 8 часов утра.





Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в Болхове на улице Первомайской произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиля «Шевроле Нива» и автомобиля ВАЗ-2115.

В результате ДТП 46-летний водитель автомобиля ВАЗ погиб. Пострадали 68-летний водитель «Шевроле Нива» и 22-летний пассажир ВАЗ. Обстоятельства ДТП устанавливаются.









Орловское Информбюро

5 июля 2020 года



