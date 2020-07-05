Под Орлом неизвестный водитель сбил девочку-пешехода

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства наезда на пешехода в Хотынецком районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, ДТП произошло 4 июля в 22:10.



В селе Хотынец неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, двигался по ул. Цветочной со стороны автодороги Болхов - Орел - Витебск в направлении поселка Нива Свободы. Около дома № 11 он допустил наезд на пешехода – 11-летнюю девочку, которая двигалась вдоль правого края проезжей части в попутном направлении без сопровождения взрослых.



В результате ДТП ребенок получил телесные повреждения и был доставлен в Детскую областную клиническую больницу.



Розыском виновника ДТП занимаются сотрудники полиции.