В прокуратуре Орловской области будет работать «прямая» линия по вопросам противодействия коррупции «Прямая» линия будет работать с 6 по 8 июля.





«Прямая линия» прокуратуры организована с целью оперативного получения сведений о фактах нарушений антикоррупционного законодательства в Орловской области. Телефоны «Прямой линии» - 8 (4862) 43-63-89, 8-903-637-14-95. При наличии оснований по всем поступившим вопросам будут организованы прокурорские проверки.





Орловское Информбюро

5 июля 2020 года



