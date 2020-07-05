Через Орел пройдет бронепробег Четвертый бронепробег «Дорога Мужества» стартует в Москве на Поклонной горе 8 июля в 10:00.





Бронепробег приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной темой мероприятия в этом году станет битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века. Бронепробег приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Главной темой мероприятия в этом году станет битва на Курской дуге, которая вошла в историю как самое масштабное танковое сражение XX века. Бронепробег пройдет с 8 по 15 июля по маршруту Москва — Тула — Орел — Курск — Прохоровка — Белгород — Москва. В каждом из городов запланированы возложение цветов к мемориалам павших советских воинов, посещение мест боевой славы, а также презентация бронемашин с рассказом реставраторов о военных действиях, в которых участвовала техника. В 2020 году патриотическая акция «Дорога Мужества» вошла в План основных мероприятий по проведению в России Года памяти и славы, разработанный по указу президента РФ Владимира Путина.





Орловское Информбюро

5 июля 2020 года



