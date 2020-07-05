В Орловской области трое заболевших COVID-19 подключены к аппаратам ИВЛ По информации оперативного штаба Орловской области за последние сутки 44 человека сняты с наблюдения.





На медицинском карантине находятся 477 человек (из них с подозрением 284). За сутки поступило 14. Выписано 8 человек.

На самоизоляции из числа лиц контактировавших с заболевшими или вернувшихся из-за рубежа – 1228, за минувшие сутки добавилось 52 человека.



По данным на 5 июля в Орловской области На самоизоляции из числа лиц контактировавших с заболевшими или вернувшихся из-за рубежа – 1228, за минувшие сутки добавилось 52 человека.По данным на 5 июля в Орловской области выявлено 40 новых случаев COVID-19 . Всего с начала наблюдений в регионе подтвердилось 4684 случая коронавирусной инфекции.





Орловское Информбюро

5 июля 2020 года



