«Вечный Огонь» Евгения Аграновича 1 июля вышла научная монография, посвященная жизни и творчеству, уроженца Орла, поэта и барда, автора легендарных песен «Вечный огонь» из фильма «Офицеры» и «Я в весеннем лесу пил берёзовый сок…» из фильма «Ошибка резидента» Евгения Аграновича при поддержке Среднерусского института управления – филиала РАНХИГС.





Основой для книги стали материалы, собранные бывшим ответственным секретарем Орловского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Мариной Петуховой, автор не дожила до публикации монографии несколько месяцев.



Евгений Данилович Агранович родился в Орле в 1918 году. Участник Великой Отечественной войны, где продолжал сочинять стихи и песни, некоторые из них получили анонимное распространение и фактически стали народными. С 1941 года воевал на Западном фронте (10-я армия), был сотрудником фронтовой газеты «Бей врага». С апреля 1944 года — на 2-м Белорусском фронте (49-я армия) в дивизионной газете 385-й стрелковой дивизии «За Сталина».



Работа по мемориализации личности и творчества Евгения Аграновича, начатая Орловским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, была продолжена при участии целого ряда общественных организаций: Российского военно-исторического общества, Российского исторического общества и общественного движения «Волонтёры культуры». Группа представителей региональных отделений обратилась в администрацию города Орла с инициативой о переименовании части городской территории в честь поэта Евгения Аграновича.



Стоит отметить, что читатели монографии могут ознакомиться не только с фактами из жизни барда, но и услышать его произведения. На обложке издания напечатан QR-код, позволяющий прослушать лучшие композиции Евгения Аграновича.





6 июля 2020 года



