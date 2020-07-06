В Орловской области 57 новых случаев COVID-19 Всего в регионе выявлено 4741 случай коронавирусной инфекции с начала наблюдений.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 6 июля выявлено 57 новых случаев заражения COVID-19. Число больных в настоящее время – 1502. Выздоровели – 3166. Умерло - 73 человека.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



