Полиция просит родителей тщательнее контролировать несовершеннолетних За поведением детей для недопущения совершения преступлений и правонарушений, как самими несовершеннолетними, так и в их отношении, необходим постоянный родительский контроль, напоминают сотрудники ПДН.





Пресс-служба УМВД России по Орловской области выпустило памятку для родителей, касающуюся контроля над несовершеннолетними. В ней говорится: взрослым важно знать, чем занимается ребенок в течение дня, где и с кем проводит свободное время. А в связи со сложившейся ситуацией также важно научить детей соблюдать установленные санитарно-эпидемиологические правила и нормы.



Также родителям стоит напомнить детям правила безопасного поведения: не разговаривать и никуда не уходить с незнакомыми людьми, не рассказывать о себе и своей семье личную информацию, не демонстрировать дорогие гаджеты и наличные деньги, не хвалиться доходом семьи и т.п.



Не будет лишним еще раз повторить правила дорожного движения, касающиеся как пешеходов, так и велосипедистов, а также напомнить основные принципы кибербезопасности: не сообщать никому свои персональные данные, не доверять тем пользователям, с которыми не знаком лично, не откликаться на их просьбы сообщить данные банковских карт или иную касающуюся финансов информацию.

Также сотрудники полиции напоминают взрослым о том, что несовершеннолетние не должны находиться на улицах и в других общественных местах в ночное время без сопровождения родителей или близких родственников. С 22:00 до 06:00 ребенок должен быть дома.



Сотрудники подразделений ПДН напоминают: за отсутствие родительского контроля и разрешение ночных прогулок своим детям Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена ответственность по ст. 5.35 «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Штраф по указанной норме закона составит от ста до пятисот рублей. За повторное правонарушение Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав правомочна поставить родителей на профилактический учет, в том числе в органах внутренних дел.



Соблюдение этих правил позволит значительно снизить риск совершения преступлений и правонарушений в отношении вашего ребенка.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



