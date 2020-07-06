В Орле активисты помогают привести в порядок детские площадки во дворах «Молодежка ОНФ» продолжает проверять детские площадки в рамках акции «Безопасность детства». Всероссийская акция стартовала еще в 2018 году совместно с аппаратом уполномоченного по правам ребенка при Президенте страны.





О ненадлежащем состоянии дворовой площадки возле дома № 15 по улице Игнатова в региональный штаб Народного фронта сообщили местные жители. Активисты «Молодежки ОНФ» отправились на место, захватив кисти и краски - чтобы не заменить, так хотя бы покрасить старые качели и лавочки.



Дети в этом дворе собираются редко, разве что, увидев нашу видео камеру, собрались вокруг. Признаются: здесь им не интересно. Время детвора, в основном, проводит в соседних дворах. Там детские площадки благоустроены гораздо лучше. По мнению бабушки трех внуков, качели-карусели нужно беречь, тогда они прослужат долго.



Надежда Григорян, жительница дома №15 по ул. Игнатова: «Не хватает воспитанности в детях. Красиво сделают - но дети к этому относятся плохо: бумаги бросают, на столах прыгают».

Повлиять на поведение детей «Молодежка ОНФ» не может, а вот навести порядок на площадке - в состоянии. В Орловской области за два года активисты проверили более 50 объектов, предназначенных для отдыха детей и подростков.



Жалобы на состояние детских площадок Общероссийский Народный фронт принимает в региональном штабе на Горького, 37.





Антон Киселёв

6 июля 2020 года



