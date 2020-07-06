В Орел поступила гуманитарная помощь, предназначенная для малоимущих Это гуманитарная помощь от «Красного Креста». Продуктовые и непродовольственные товары получат около 1000 семей.





Алла Савенкова председатель орловского регионального отделения ООО «Российский Красный Крест»: «Это строго целевое назначение. Помощь могут получить многодетные семьи, не полные семьи, люди, потерявшие доход, то есть работу. Пенсионеры и пожилые люди 65+. Так же ВИЧ-инфицированные люди и люди больные туберкулезом. Сюда же входят и мигранты - не зависимо от того, где они сейчас работают или не работают, но проживают на нашей территории».

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, то для получения гуманитарной помощи от «Красного Креста» необходимо прийти на Полесскую,53 и написать заявление. В продовольственных коробках: макароны, подсолнечное масло, сахар, тушенка и сгущенное молоко, в непродовольственных химия для уборки квартиры, мыло, шампунь. Выдача уже началась.





Анна Вайсергисер

6 июля 2020 года



