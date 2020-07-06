Грибники, заблудившиеся в орловских лесах, нашли дорогу благодаря сирене МЧС Сообщение о том, что около деревни Булатово-1 Хотынецкого района заблудились два грибника, поступило на телефон пожарно-спасательной службы «101» 5 июля в 17:05.





Спасатели организовали взаимодействие с полицией и администрацией района. От МЧС России на поиски потерявшихся была направлена оперативная группа 35-й пожарно-спасательной части. В 19:50 грибники вышли на звуковой сигнал автомобиля оперативной группы ПСЧ-35, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



