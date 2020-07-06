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В Орловской области началась акция «Дорога в школу»

Уже седьмой год подряд паломнический отдел Орловской епархии собирает канцтовары для детей Дмитровского района. О ней оповещают в соцсетях, на сайте епархии и на стендах с объявлениями у храмов.


Акция проходит с июня по сентябрь включительно. Благодаря неравнодушным паломникам и прихожанам, собранных игрушек, тетрадей, красок, альбомов и других канцтоваров воспитанникам центра «Серпантин» хватает на весь учебный год, а помощь к школе получают дети из многодетных и малообеспеченных семей Дмитровского района.

Евгений Гуров, заместитель председателя паломнического отдела Орловской епархии: «Мы не ждем грандиозных пожертвований, один карандаш, одна ручка, тетрадка - это уже помощь. Мы ждем всех неравнодушных у себя в офисе и будем рады любой помощи».

Ксения Тарабанова, настоятельница монастыря святой блаженной Ксении Петербургской (с. Долбенкино): «Мы контактируем с соцзащитой, у нас есть списки, взаимодействуем с центром «Серпантин», который находится в Дмитровске. Есть семьи, которые я лично знаю, у нас есть и священник многодетный, алтарники многодетные».

Помощь принимают по адресу: г. Орел. пер. Воскресенский 16, офис 1.


Татьяна Напольских
6 июля 2020 года
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