Орловских фермеров ждёт поддержка Объявлен дополнительный конкурсный отбор на предоставление грантов. Речь идет о начинающих земледельцах и животноводах, и о семейных фермах.





Максимальный размер гранта на развитие семейной фермы составляет 30 млн. рублей. На поддержку начинающего фермера могут направить до 5 млн рублей - на разведение крупного рогатого скота, 3 млн - на ведение иных видов сельскохозяйственной деятельности. Заявки принимаются в областном Департаменте сельского хозяйства с 20 июля по 7 августа.





Татьяна Напольских

6 июля 2020 года



