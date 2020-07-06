В Болхове 71-летний автомобилист попал в ДТП Авария произошла 5 июля в 12:35.





71-летний водитель автомобиля ВАЗ двигался по ул. Первомайской и в районе дома №41 «А» допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген», В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил телесные повреждения.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили телесные повреждения, 1 погиб.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



