В Мценске юный велосипедист попал в ДТП Авария произошла 5 июля в 11:53.





35-летний водитель, управляя автомобилем «Рено Меган», двигаясь по ул К.Маркса допустил столкновение с велосипедистом, выезжающим из-за стоящего автомобиля, из дворовой территории. В результате ДТП велосипедист – 8-летний мальчик - получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи отправлен на амбулаторное лечение.



За прошедшие выходные на территории Орловской области было зарегистрировано 26 ДТП, из них 5 ДТП с пострадавшими, в результате 6 человек получили телесные повреждения, 1 погиб.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



