В Болхове пострадал мотоциклист ДТП произошло 5 июля в 08:20.





19-летний водитель, управляя транспортным средством XMOTO, двигался по пер. В.Ермакова и в районе дома № 6 допустил столкновение с автомобилем «Лада». В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



