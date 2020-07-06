Орловские спортсмены продолжают тренироваться на свежем воздухе Свои занятия на улицу перенесли представители практически всех видов. А чтобы как-то разнообразить тренировки, атлеты примеряют на себя роли тренеров.





Среди спортсменов, решивших попробовать себя в качестве тренера, - серебряный призер Чемпионата Мира по легкой атлетике, участник двух Сурдлимпиад – Илья Аксенов. Свои знания он передает сейчас баскетболисткам Орловского государственного университета.



Баскетболистки под руководством Ильи Аксенова занимаются уже две недели. Нравится, удивляет, интересует – такие эмоции вызывают беговые тренировки.



Пандемия коронавируса внесла изменения в спортивный календарь. Матчи студенческой баскетбольной суперлиги были прерваны, а лига ЦФО – перенесена на осень. В августе должен состояться и Чемпионат России по легкой атлетике. Так что есть время подготовиться и добежать до нужных результатов.





Анастасия Дорохова

6 июля 2020 года



