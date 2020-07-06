В Свердловском районе на ремонт и благоустройство потратят 60 млн рублей Всего в плане 40 объектов.





Деньги потратят на благоустройство, капитальный ремонт, дорожное и инфраструктурное строительство. Работы идут полным ходом. Многое из запланированного уже сделано. Жители домов, где идет капремонт или благоустройство двора, тщательно следят за процессом и о недостатках сообщают в администрацию.



Как рассказал глава Свердловского района Виктор Рожков, муниципальное образование постаралось войти во все доступные проекты.



Сейчас идет строительство еще одной водопроводной ветки в деревню Еропкино-Большак. Ее протяженность более 6 километров.



Кроме того, свыше 12 миллионов рублей район получил на ремонт дорог сельских поселений. Помимо всего прочего в планах несколько проектов по уличному освещению, установке светофоров, благоустройству общественных пространств.





Оксана Гранн

6 июля 2020 года



