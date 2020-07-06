В Свердловском районе на ремонт и благоустройство потратят 60 млн рублей

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В Свердловском районе на ремонт и благоустройство потратят 60 млн рублейВсего в плане 40 объектов.
Деньги потратят на благоустройство, капитальный ремонт, дорожное и инфраструктурное строительство. Работы идут полным ходом. Многое из запланированного уже сделано. Жители домов, где идет капремонт или благоустройство двора, тщательно следят за процессом и о недостатках сообщают в администрацию.
Как рассказал глава Свердловского района Виктор Рожков, муниципальное образование постаралось войти во все доступные проекты.
Сейчас идет строительство еще одной водопроводной ветки в деревню Еропкино-Большак. Ее протяженность более 6 километров.
Кроме того, свыше 12 миллионов рублей район получил на ремонт дорог сельских поселений. Помимо всего прочего в планах несколько проектов по уличному освещению, установке светофоров, благоустройству общественных пространств.
Оксана Гранн
6 июля 2020 года