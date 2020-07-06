В Орловской области отмечается рост числа заболевших коронавирусной инфекцией Но от плана снятия ограничений регион отказываться не будет. Ситуацию обсудили сегодня на совещании у губернатора.





Как отметил главный санитарный врачи региона Александр Румянцев, в субботу было зафиксировано 34 новых случая, в воскресенье 40, сегодня - 57.



Таким образом, общее число больных в регионе - 1502 человека. Новых летальных случаев нет, как и новых очагов заболевания. Под наблюдением по-прежнему остаются областная клиническая больница, больница скорой медицинской помощи имени Семашко и областной геронтологический центр. От плана снятия ограничений регион отказываться не будет.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В конце недели, в соответствии с календарным планом поэтапного снятия ограничений, планируют начать работу предприятия общественного питания - при соблюдении всех условий, определенных Роспотребнадзором. Но, несмотря на позитивную тенденцию, нельзя снимать требования-ограничения, которые существуют сегодня в части социального дистанцирования, масочного режима, введения дополнительных мер контроля по санитарной обработке мест массового нахождения людей».





Антон Киселёв

6 июля 2020 года



