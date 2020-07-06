Сегодня выпускники орловских школ сдавали первый обязательный экзамен - по русскому языку Поскольку это самый массовый экзамен, его прием разбили на два дня. Проходил ЕГЭ при соблюдении жестких санитарных требований.





Несмотря на все сложности, которые преподнесла пандемия, более 600 тысяч человек по всей России готовы проверить свои знания, а в Орловской области и вовсе не оказалось школьников, которые решили бы пропустить экзамен. Даже при новых правилах.



Татьяна Захарова, руководитель пункта проведения ЕГЭ: «В каждой аудитории установлены средства для обработки рук, при входе в пункт приема экзамена также располагаются эти средства. Все участники экзамена снабжены средствами индивидуальной защиты - перчатками и масками».

Как отмечают организаторы, для учащихся созданы вполне комфортные условия: в классах стало меньше человек, в масках и перчатках не заставляют сидеть на протяжение всего экзамена, предусмотрели дистанцию и санитарные нормы.



На экзамен отведено 3,5 часа. Состоит экзамен из двух частей. Всего 27 заданий. В Орловской области ЕГЭ сдают 3590 человек. С первого дня проведения государственной аттестации нарушения не выявлены.





Всеволод Трифонов

6 июля 2020 года



