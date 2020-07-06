В Орле собутыльники украли телевизор Полицейские раскрыли кражу имущества из дома жителя Железнодорожного района областного центра.





В полицию обратилась гражданка с заявлением о пропаже телевизора, принадлежащего ее родственнику. Мужчина отсутствовал дома несколько дней, в это время там находилась его сожительница.



Полицейские установили, что к тайному хищению техники могут быть причастны двое местных жителей. Некоторое время назад они находились в гостях в доме его владельца и вместе с его сожительницей распивали спиртное.



Они незаметно взяли ключ от входной двери, а после этого ушли. Затем, какое-то время спустя, они подъехали к дому на такси и, воспользовавшись тем, что женщина уснула, вынесли телевизор из жилища, закрыв за собой дверь. Технику они впоследствии сбыли.



Как выяснила полиция, к краже оказались причастны мужчины 1980 и 1987 годов рождения. Возбуждено уголовное дело. Им грозит уголовное наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет.



Фигуранту 1980 года рождения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, второму подозреваемому - в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Местонахождение похищенного телевизора устанавливается, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



