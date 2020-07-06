Орловская психбольница свободна от COVID-19

С медучреждения снято наблюдение.

О первом случае коронавирусной инфекции в Орловской психиатрической больнице стало известно 22 апреля. В связи с этим два корпуса медучреждения были закрыты на карантин. 135 сотрудников прошли тестирование на заражение. В медучреждении были проведены карантинные мероприятия.

На данный момент на территории Орловской области зарегистрировано 14 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 721 человек, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 13.

В настоящее время под наблюдением остаются 3 очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 484, сообщил Румянцев.