Орловская психбольница свободна от COVID-19

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Орловская психбольница свободна от COVID-19С медучреждения снято наблюдение.
Как доложил главе региона руководитель областного Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев, за предыдущую неделю снят с наблюдения очаг в Орловской психиатрической больнице в связи с отсутствием регистрации случаев заболеваний коронавирусной инфекцией в течение 14 календарных дней с момента регистрации последнего случая заболевания.
О первом случае коронавирусной инфекции в Орловской психиатрической больнице стало известно 22 апреля. В связи с этим два корпуса медучреждения были закрыты на карантин. 135 сотрудников прошли тестирование на заражение. В медучреждении были проведены карантинные мероприятия.
На данный момент на территории Орловской области зарегистрировано 14 очагов с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией, с числом пострадавших 721 человек, за последнюю неделю количество пострадавших в очагах – 13.
В настоящее время под наблюдением остаются 3 очага с групповой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией с общим количеством пострадавших – 484, сообщил Румянцев.
Орловское Информбюро
6 июля 2020 года