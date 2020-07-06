понедельник 6.07.2020 18:06:18 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В Орле в незаконном обороте наркотиков подозревают иностранца

Оперативники изъяли у него 6,6 граммов синтетического наркотического средства.


В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданина иностранного государства 1996 года рождения, поместившего в тайник закладки. 
 
При личном досмотре оперативники изъяли у молодого человека 5 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Результаты проведенного в Экспертно-криминалистическом центре исследования показали, что это – синтетическое наркотическое вещество массой 6,6 граммов. Кроме того, сотрудники полиции установили, что злоумышленник в общей сложности разместил в тайники порядка 15 свертков с запрещенным к обороту веществом.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.



Орловское Информбюро
6 июля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.