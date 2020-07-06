В Орле в незаконном обороте наркотиков подозревают иностранца Оперативники изъяли у него 6,6 граммов синтетического наркотического средства.





В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали гражданина иностранного государства 1996 года рождения, поместившего в тайник закладки. При личном досмотре оперативники изъяли у молодого человека 5 свертков с веществом, предположительно наркотическим. Результаты проведенного в Экспертно-криминалистическом центре исследования показали, что это – синтетическое наркотическое вещество массой 6,6 граммов. Кроме того, сотрудники полиции установили, что злоумышленник в общей сложности разместил в тайники порядка 15 свертков с запрещенным к обороту веществом. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



