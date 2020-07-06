Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня выпускники школ сдавали русский язык. Экзамен - не только для школьников, но и для организаторов



- 60 млн рублей - на дома, дороги и дворы. В Свердловском районе развернулась большая ремонтная кампания.



- Плюс 57 случаев за день. Но в регионе продолжат снимать ограничения.



- Как помочь малышам из малообеспеченных семей сделать шаг по «Дороге в школу»? Расскажем в нашем выпуске.



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Вести-Орёл

6 июля 2020 года



