Всероссийская перепись населения перенесена на 2021 год Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.





Согласно постановлению, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.



Перепись населения на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми осложнено, пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.



Предварительные итоги предстоящей Всероссийской переписи населения будут подведены в октябре 2021 года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.



Ранее планировалось, что основной этап Всероссийской переписи населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В связи с эпидемиологической ситуацией Росстат выступил с предложением перенести перепись населения на более длительное время.





Орловское Информбюро

6 июля 2020 года



