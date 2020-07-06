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МЧС предупреждает о жаре в Орловской области

В ближайшие сутки на территории области прогнозируется жаркая и ветреная погода.


По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 6 июля по 21 час 7 июля на территории области переменная облачность. Местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-восточный ночью 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +16°С…+21°С, днём +29°С…+34°С, местами сильная жара +35°С…+37°С.

8 июля местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +17°С…+22°С, днем +21°С…+26°С.

9 июля ночью без существенных осадков, днем кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 5-10, при грозах местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11°С…+16°С, днем +21°С…+26°С.

Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает о необходимости соблюдать элементарные правила поведения, чтобы обеспечить безопасность себе и своим близким.


Орловское Информбюро
6 июля 2020 года
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