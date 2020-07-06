Муниципальные образования Орловской области материально поддержат Сегодня состоялось заседание комитета по бюджету, налогам и финансам Орловского облсовета.





Депутаты уделили особое внимание проекту закона Орловской области «О внесении изменений в Закон Орловской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



Реструктуризация денежных обязательств станет поддержкой для муниципальных образований региона. Пройдет она путем предоставления отсрочки или рассрочки задолженности сроком не более трех лет. Общая задолженность, которую необходимо погасить, - 74 миллиона рублей. Решение принято из-за введения в области режима повышенной готовности по не допущению распространения коронавирусной инфекции.



Этот вопрос было решено включить в повестку дня внеочередного 50-го заседания облсовета для рассмотрения в первом и во втором чтении — окончательной редакции.





Анна Вайсергисер

6 июля 2020 года



